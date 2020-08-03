«Может закончиться принудительным лечением». Эксперт — о судьбе захватчика киевского банка
Президент Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер обсудил с ИА Nation News судьбу захватчика киевского банка, которого задержали сотрудники СБУ.
«Может быть все закончится принудительным лечением, а может быть, он будет расценен как террорист», — предположил собеседник информагентства.
По его словам, мужчину расценят как террориста, если у него найдут самодельное взрывное устройство. Будет такая же квалификация, если он брал в заложники людей.
Специалист заметил, что зачастую теракты происходят в странах с нестабильным режимом, и эта тенденция наблюдается по всему миру.