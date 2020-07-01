«Родители должны одобрить». Как еще подросток может стать самозанятым

Родители должны будут дать разрешение на то, чтобы их ребенок смог зарегистрироваться в качестве самозанятого в 16 лет. Либо подросток может добиться полной эмансипации.

Об этом рассказала РИА «Новости» эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова.

Письменное согласие родителей — не совсем самостоятельный вариант, при котором каждая сделка, заключаемая несовершеннолетним, требует наличия письменного согласия обоих законных представителей, но позволит получить статус самозанятого Наталья Шумакова

Согласие родителей ограничит свободу подростка. Он может приять все права и обязанности только будучи эмансипированным. В таком случае, он несет персональную ответственность по всем обязательствам. Процедура проводится при одобрении органов опеки в течение 10-30 дней с даты обращения, уточнила эксперт. Она отметила, что эмансипация — это «признание несовершеннолетнего полностью дееспособным до 18 лет, если он осуществляет деятельность по трудовому договору или ведет предпринимательскую деятельность с согласия родителей».

Зарегистрироваться как самозанятые подростки с 16 лет смогут в мобильном приложении «Мой налог» либо в веб-кабинете на сайте nalog.ru.