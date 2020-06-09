Отдых на российских курортах может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на отечественных курортах может увеличиться на 30%, а туристическая отрасль восстановится не раньше 2022 года. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александра Курносова.
По его словам, удорожание будет связано не столько из-за урона отрасли, сколько из-за повышенного спроса.
Курносов оценил итоги совещания главы правительства Михаила Мишустина со своими вице-премьерами. По словам премьера, туриндустрия сейчас является одной из самых перспективных отраслей российской экономики, даже несмотря на кризис, вызванный пандемией.
Мишустин отметил, что Россия готова к курортному сезону, с 1 июня уже работают лечебные санатории. Главными проблемами российского туризма были названы качество курортной инфраструктуры и сервисов по конкурентным ценам.
Ранее глава правительства разрешил россиянам выезжать за пределы России только для учебы, работы, лечения или ухода за родственником.