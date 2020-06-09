Отдых на российских курортах может подорожать на 30%

По его словам, удорожание будет связано не столько из-за урона отрасли, сколько из-за повышенного спроса.

Курносов оценил итоги совещания главы правительства Михаила Мишустина со своими вице-премьерами. По словам премьера, туриндустрия сейчас является одной из самых перспективных отраслей российской экономики, даже несмотря на кризис, вызванный пандемией.

Мишустин отметил, что Россия готова к курортному сезону, с 1 июня уже работают лечебные санатории. Главными проблемами российского туризма были названы качество курортной инфраструктуры и сервисов по конкурентным ценам.

Ранее глава правительства разрешил россиянам выезжать за пределы России только для учебы, работы, лечения или ухода за родственником.