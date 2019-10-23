«Может начаться кровная месть». Зачем стянули БТР на место перестрелки под Ростовом

Председатель координационного совета межрегионального профсоюза «Московский профсоюз полиции» Михаил Пашкин прокомментировал действия полиции на хуторе под Ростовом, где была перестрелка фермеров. Правоохранительные органы оцепили поселок, позже туда приехало несколько БТР.

«Вы представляете, если чеченцы с грузинами начнут там войну? Там не хватит только полиции и Росгвардии. Поэтому и привлекли туда БТР и все остальное. Там сейчас может начаться кровная месть», — считает Пашкин.

22 октября в Ростовской области произошла перестрелка между мужчинами из двух семей — Бациевых и Дакишвили.

Один из родственников участников перестрелки, Василий Дакишвили, рассказал «360», что стороны договорились о встрече и на переговоры поехали три человека со стороны Дакишвили. Когда родственники приехали на место, оппоненты со стороны семьи Бациевых, не вступая в переговоры, тут же начали стрелять.

В результате пятеро человек погибли, еще двое находятся в реанимации.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». После перестрелки троим мужчинам удалось скрыться на автомобилях с места преступления. Правоохранительные органы объявили их в розыск. Вскоре одного из них задержали.