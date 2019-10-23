«Может начаться кровная месть». Зачем стянули БТР на место перестрелки под Ростовом
«Вы представляете, если чеченцы с грузинами начнут там войну? Там не хватит только полиции и Росгвардии. Поэтому и привлекли туда БТР и все остальное. Там сейчас может начаться кровная месть», — считает Пашкин.
22 октября в Ростовской области произошла перестрелка между мужчинами из двух семей — Бациевых и Дакишвили.
Один из родственников участников перестрелки, Василий Дакишвили, рассказал «360», что стороны договорились о встрече и на переговоры поехали три человека со стороны Дакишвили. Когда родственники приехали на место, оппоненты со стороны семьи Бациевых, не вступая в переговоры, тут же начали стрелять.
В результате пятеро человек погибли, еще двое находятся в реанимации.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». После перестрелки троим мужчинам удалось скрыться на автомобилях с места преступления. Правоохранительные органы объявили их в розыск. Вскоре одного из них задержали.