Может ли Эбола распространиться как коронавирус? Объяснил ученый

Профессор ФГУ «НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского» Александр Бутенко объяснил сайту телеканала «Звезда», способна ли лихорадка Эбола распространится так же, как коронавирусная инфекция.

Специалист напомнил, что впервые Эболу выделили в конце 90-х годов во время эпидемии в Заире и Судане. Спустя почти два десятка лет на территории Гвинеи вспыхнула мощная эпидемия. Из 30 тысяч заболевших умерло более 11 тысяч человек. Ученые пришли к выводу, что лихорадка наблюдалась в одном из округов Гвинеи в начале 80-х годов.

«Так что эта инфекция существует там все время. Конечно, распространиться на другие континенты она не может ни теоретически, ни практически. Могут быть единичные завозные случаи», — заверил собеседник издания.