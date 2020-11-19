Мотыгинский драмтеатр собрал средства на ремонт туалета. Но пользоваться им все равно не получится

Мотыгинский драмтеатр собирал средства на ремонт туалета. Артистам приходится справлять нужду на улице. Деньги собрали, но с ремонтом снова придется повременить.

Пока ремонт в театре в поселке Мотыгино Красноярского края делать нельзя, потому что под зданием промерзла земля. Художественный руководитель Дмитрий Турков объяснил, что администрация города не выделяет средства на реконструкцию, поэтому пришлось просить общественность. Когда же история со сбором на ремонт туалета вызвала резонанс, руководство, по словам Туркова, «зашевелилось», но сейчас активно пытается «скрыть свои косяки». СМИ писали, что администрация отказывала театру, ссылаясь на дефицит бюджета.

«Там и стена гниющая, и крыша протекающая, которую ремонтировали, но так сделали, что все равно она протекает, и полы менять надо. Там бетон просто заваливается в болотистую почву», — рассказал худрук изданию «Подъем».

Из-за множества проблем со зданием сбор средств решили не останавливать. Турков уверен, что лишь на ремонт крыши понадобится 1–1,5 миллиона рублей.