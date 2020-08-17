Мотоциклисты Санкт-Петербурга откроют свой центр на Рощинской улице

Президент общественной организации «Мотоциклисты Санкт-Петербурга» и спецпредставитель губернатора Григорий Путинцев сообщил, что в нынешнем году город передаст мотоассоциации здание на Рощинской улице.

Там разместится клуб, в котором появятся учебные классы, залы для лекций. Также там будут проводиться встречи с известными байкерами. Водителям расскажут о безопасной езде на мотоцикле, информирует сайт «Петербургский дневник».

«Документы по передаче здания сейчас в Смольном. К сожалению, все быстро оформить не получилось, поэтому мы потеряли сезон, да и инвесторы не любят проволочки. Но у нас все получится. Думаю, мы в этом году откроемся», — отметил Путинцев.

Он добавил, что в настоящий момент объект находится в плохом состоянии, нет вентиляции и батарей. Специалисты приведут здание в порядок.