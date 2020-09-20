Мотоциклистам запретили ездить по ночам в районе Патриарших прудов в Москве

Байкерам запретили появляться со своими мотоциклами в районе Патриарших прудов. Местные жители устали от рева моторов, поэтому теперь любителям мототехники с 22:00 до 07:00 туда путь заказан. Это первый случай таких ограничений в столице.

«Движение здесь всегда очень оживленное — это излюбленное место горожан. Жители обращались к нам, в ГИБДД и префектуру с жалобами. Шум от мотоциклистов мешает в ночное время. На окружной комиссии был рассмотрен этот вопрос, после чего приняли решение ограничить движение мотоциклистов в ночное время», — приводит ТАСС текст сообщения пресс-службы Центра организации дорожного движения правительства Москвы (ЦОДД).

В учреждении добавили, что запрет будет действовать с 22:00 до 07:00. В остальное время в районе Патриарших ездить на мотоцикле можно. Это ограничение — прецедент. Раньше подобных запретов в Москве никогда не вводили. Накануне на территории Патриарших установили соответствующие дорожные знаки.