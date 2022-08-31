Мотоциклиста осудят за пьяную езду в Пензенской области
В Пензенской области перед судом предстанет 39-летний местный житель, который в нетрезвом состоянии управлял мотоциклом. Об этом сообщило ИА «Пенза-Пресс».
В 2020 году мужчина уже привлекался к ответственности за аналогичное преступление. В июле этого года он снова сел пьяным на мотоцикл и попался.
Через несколько дней после медицинского освидетельствование горе-водитель забрал со штрафстоянки транспортное средство и опять сел за руль нетрезвым.
Правоохранители задержали мужчину. Уголовное дело в отношении мотоциклиста направили в суд.