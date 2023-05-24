Общество 24 мая 2023, 12:48 Мотоциклиста осудили за смертельное ДТП в Ростове-на-Дону

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В Ростове-на-Дону перед судом предстал мужчина, которого обвинили в смертельном ДТП. Об этом сообщил «Царьград».

Авария произошла летом прошлого года на проспекте Нагибина. Обвиняемый за рулем мотоцикла сбил двух девушек, одна из которых получила смертельные травмы.

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Мужчина признал свою вину. Суд приговорил его к трем годам колонии общего режима и обязал выплатить два миллиона рублей в качестве моральной компенсации потерпевшей стороне.