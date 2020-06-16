Мотоциклист влетел в пешехода и погиб на набережной Фонтанки в Петербурге
Как рассказали в ГИБДД, авария произошла в 15:00 16 июня на набережной в Адмиралтейском районе. Ее устроил водитель мотоцикла, который двигался от Измайловского проспекта в сторону Ленинского.
«В районе дома 134, по предварительной информации, совершил наезд на препятствие, бордюрный камень, в последующем совершив столкновение с пешеходом 1988 года рождения, находившимся на тротуаре», — сообщили в ГИБДД Санкт-Петербурга.
Мотоциклист погиб на месте аварии. Пешехода госпитализировали с травмами средней тяжести. Судя по видео, в пешехода врезался не сам мотоцикл, а его водитель. Транспортное средство после аварии улетело дальше по дороге.
Очевидцы поделились фотографиями с места происшествия.
После аварии полиция начала административное расследование.