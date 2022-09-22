Мотосезон завершился в ЯНАО | 360°

Общество 22 сентября 2022, 18:14 Поделиться Telegram

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Viber Мотосезон завершился в ЯНАО

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Закрытие мотосезона состоялось в Салехарде и Лабытнанги 17 сентября. Он был открыт 11 июня байкерами обоих городов, сообщило ИА «Север-Пресс».

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По данным издания «Ямал-Медиа», в Лабытнанги закрытие проходило впервые. Байкеры положительно оценили трассы в городе и отметили успешную реализацию нацпроектов. Уточняется, что следующий сезон будет юбилейным, поэтому запланировано множество интересных мероприятий.

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