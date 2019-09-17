Motorola ворвалась на рынок с дешевыми и «умными» телевизорами

Новую линейку «умных» телевизоров Motorola TV разработала совместно со специалистами индийского коммерческого портала FlipKart Motorola India.

Дисплеи устройств выполнили по технологии IPS. Диагонали экранов составят от 32 до 65 дюймов. Их оснастят функциями Dolby Vision и HDR 10. Все телевизоры планируется поставлять с беспроводным геймпадом для Android TV.

Продажи Motorola TV запустят в Индии в конце сентября текущего года. Сроки выхода новинок в других странах в компании пока не обсуждали. Однако известно, что компания нацелилась на мировой рынок.