    17 июня 2020, 18:09

    Мотопарад пройдет в Петербурге в честь Дня Победы

    Артур Блянихов

    24 июня в северной столице Ассоциация «Мотоциклисты Санкт-Петербурга» организует мотопарад. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

    По данным издания, мотоциклисты соберутся на Стрелке Васильевского острова и проедут по маршруту Невский проспект — Садовая улица — Троицкий мост — «Аврора».

    «В честь Дня Победы мы готовы выставить семь-девять тысяч мотоциклов, но из-за ограничений, вызванных коронавирусом, в этот раз в колонне пройдет 500-600 мотоциклов», — рассказал президент ассоциации «Мотоциклисты Санкт-Петербурга» Григорий Путинцев.