Мотопарад пройдет в Петербурге в честь Дня Победы

По данным издания, мотоциклисты соберутся на Стрелке Васильевского острова и проедут по маршруту Невский проспект — Садовая улица — Троицкий мост — «Аврора».

«В честь Дня Победы мы готовы выставить семь-девять тысяч мотоциклов, но из-за ограничений, вызванных коронавирусом, в этот раз в колонне пройдет 500-600 мотоциклов», — рассказал президент ассоциации «Мотоциклисты Санкт-Петербурга» Григорий Путинцев.