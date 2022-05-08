«Мотивы Победы». Проект о стихах поэтов-фронтовиков запустили миссии стран СНГ при ООН

Онлайн-проект о стихах поэтов-фронтовиков запустили постпредства стран СНГ при ООН в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом рассказал пресс-секретарь постпредства РФ при организации Федор Стржижовский.

Проект назвали «Мотивы Победы». С 8 по 10 мая страны-участницы акции будут публиковать в соцсетях строки из произведений своих поэтов-фронтовиков, отдавая им дань памяти, написало РИА «Новости».

«Их стихи заучивали наизусть, с ними шли в атаку, в них находили ободрение и утешение. В этих строках заключена невероятная сила слова, сплотившая миллионы людей вокруг общей цели — борьбы с фашизмом», — сказал Стржижовский.

По словам дипломата, в этом году в фокусе проекта поэтические традиции народов СССР. Он отметил, что хотя прошли уже десятки лет, но и сейчас мотивы победы звучат на многих языках.