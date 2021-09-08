«Жизнь не фигня!»: Зэки-ромашки из Нижнего Тагила сняли мотивационный ролик

В Нижнем Тагиле заключенные ИК-5 выпустили жизнеутверждающий ролик, в котором снялись зэки в костюмах ромашек. Мотивационное видео от ГУ ФСИН по Свердловской области завирусилось в Сети.

Зэки готовили ролик вместе с психологами. В нем одна ромашка выступает в роли оптимиста и пытается убедить другую ромашку-пессимиста в том, что нельзя слишком сильно разочаровываться в жизни, объясняя, почему нужно жить, невзирая на сложности.

«Проблемы есть у всех, дружок. Спроси совета — вот шажок. Начни сначала с мелочей, а дальше будет полегчей. Помощи проси не раз, ведь много так на свете нас. И нету смысла потому все делать в жизни одному», — утешает ромашка-оптимист.

В управлении ФСИН по Свердловской области объяснили, что ролик создавался для того, чтобы транслировать его по кабельному телевидению и использовать при работе с заключенными в целях профилактики деструктивного поведения.

«Жизнь — не фигня! Она прекрасна!» — так звучит финальная фраза, передающая основной посыл ролика.

В феврале свердловские зэки сняли антиковидный рэп-клип про вакцину «Спутник V».