11 июля 2023, 14:46
«Мотивация лишний раз провести выходные с детьми». Чернышов — о важности «Отцовской карты»
Вице-спикер ГД Чернышов»: «Отцовская карта» смотивирует проводить больше времени с детьми
«Отцовская карта» поможет папам проводить больше времени с детьми, смотивирует на общий досуг. Об этом «360» заявил автор инициативы — вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.
По его словам, деньги можно будет тратить только на досуг с детьми. Купить, например, бутылку водки никто не сможет.
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«Можно будет купить мороженое, сходить в зоопарк. Это мотивация лишний раз провести выходные с детьми. Отвлечет от рутины, позволит чуть-чуть по-другому смотреть на происходящее», — рассказал он.
Чернышов отметил, что дети очень быстро растут, поэтому важно проводить с ними больше времени, пока они маленькие.
«Уже рассматривается это предложение. Думаю, что отцы активно будут пользоваться картой», — добавил вице-спикер Госдумы.
Ранее Борис Чернышов направил главе Минтруда Антону Котякову предложение учредить «Отцовскую карту». На нее положат две тысячи рублей, которые российские папы смогут потратить на досуг с детьми.
Госдума РФ
Семья
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