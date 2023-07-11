Эксклюзив 11 июля 2023, 14:46 «Мотивация лишний раз провести выходные с детьми». Чернышов — о важности «Отцовской карты» Вице-спикер ГД Чернышов»: «Отцовская карта» смотивирует проводить больше времени с детьми Freepik

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«Отцовская карта» поможет папам проводить больше времени с детьми, смотивирует на общий досуг. Об этом «360» заявил автор инициативы — вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По его словам, деньги можно будет тратить только на досуг с детьми. Купить, например, бутылку водки никто не сможет.

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«Можно будет купить мороженое, сходить в зоопарк. Это мотивация лишний раз провести выходные с детьми. Отвлечет от рутины, позволит чуть-чуть по-другому смотреть на происходящее», — рассказал он.

Чернышов отметил, что дети очень быстро растут, поэтому важно проводить с ними больше времени, пока они маленькие.

«Уже рассматривается это предложение. Думаю, что отцы активно будут пользоваться картой», — добавил вице-спикер Госдумы.

Ранее Борис Чернышов направил главе Минтруда Антону Котякову предложение учредить «Отцовскую карту». На нее положат две тысячи рублей, которые российские папы смогут потратить на досуг с детьми.