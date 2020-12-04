Басманный суд Москвы разрешил следствию возбудить дело против погибшего Михаила Хачатуряна о насилии над дочерьми. Девушки станут потерпевшими.

Ранее в суд поступило ходатайство от его сестер Марины и Наиры, в котором они просили о проведении дальнейшего расследования с целью реабилитации умершего, рассказала «360» адвокат родственников Михаила Хачатуряна Юлия Нитченко.

«Мотив по основному делу — сексуальные действия как доказанный факт. В том числе все эти ссылки на действия Михаила Хачатуряна заложены в экспертизу в отношении сестер Хачатурян, которые проводились Государственным научным центром социальной и судебной психиатрии имени Сербского», — сказала адвокат.

Сестры Михаила Хачатуряна не согласны с этим. По словам адвоката, не проводилась доследственная проверка, не возбуждалось дело, не переводилось в суд. В целях реабилитации Хачатуряна родственники настаивают на проведении полноценной проверки без копирования предыдущих материалов.

«У Следственного комитета нет полномочий копировать материалы, так как они находятся в двух судах. Тем более это отдельное уголовное дело, совершенно не касающееся предыдущего, поэтому мотив пошатнулся. Мотив и те доводы, на которых строили свои выводы Следственный комитет и научный центр имени Сербского» — сказала защитница.

Поэтому, по словам Юлии Нитченко, родственники требуют вернуть дело прокурору для корректного обвинительного заключения с учетом новых обстоятельств.

«Им остается либо подтвердить свои доводы и с этим же мотивом идти в суд, либо провести расследование уголовного дела, получить обвинительный приговор в отношении Михаила Хачатуряна и отдать на рассмотрение в суд. Это может затянуться на несколько лет. Поэтому им остается поменять мотив и идти с ним в суд», — добавила адвокат Нитченко.

Как следует из материалов проверки, с ноября 2014 года и на протяжении всего времени совместного проживания в отсутствии матери Хачатурян систематически наносил сестрам побои, унижал, угрожал причинением физического насилия, насиловал. В результате чего у девушек развились расстройства в виде «синдрома жестокого обращения» и «посттравматическое стрессовое расстройство».