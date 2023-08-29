Мот исполнил хиты на станции метро в Москве | 360°

29 августа 2023, 12:57
Мот исполнил хиты на станции метро в Москве
Дептранс Москвы: рэпер Мот исполнил хиты на станции метро «Мичуринский проспект»
Певец Мот выступил на станции московского метро «Мичуринский проспект». Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного дептранса.
Концерт состоялся в рамках совместного проекта «Музыка в метро» и «VK Музыка», его трансляция прошла на странице дептранса в социальной сети «Вконтакте».
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Ранее мини-концерт на станции московского метро «Курская» устраивал рэпер Джиган.
Также стало известно о том, что новую площадку проекта «Музыка в метро» открыли на станции МЦД-3. За семь лет количество таких пространств возросло до 34, а музыканты выступили свыше 350 тысяч раз.
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