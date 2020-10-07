Мосжилинспекция вернула управляющей компании «ДЕЗ района Выхино» дом № 15/22 по улице Ташкентской в Москве. Во время общего собрания жители захотели заменить ее на другую УК, но позже выяснилось, что с этим решением согласны не все собственники квартир — некоторые даже не участвовали в голосовании.

Об этом сообщила «Московская газета».

В конце августа 2020-го года в доме прошло голосование на общем собрании собственников. Большинство жителей, которые в нем участвовали, решили расторгнуть договор с действующей управляющей организацией ООО «ДЕЗ района Выхино». Вместо нее собственники планировали заключить договор с новой УК — ООО «УК Стройжилпрофи».

28 сентября Мосжилинспекция решила, что с 1 октября 2020 года из сведения об управлении этим домом компанией ООО «ДЕЗ района Выхино» исключают из реестра лицензий Москвы. Вместо нее туда вносят информацию о новой УК — ООО «УК Стройжилпрофи».

По данным портала «Москва.ру», собственники квартир в этом доме направили в Мосжилинспекцию 10 заявлений. В них они сообщили, что не участвовали в общем собрании и не голосовали за отказ от управляющей компании. Одно из этих заявлений, которое опубликовало издание, собственник написал 16 сентября. Судя по штампу, Мосжилинспекция приняла его 21 сентября. При этом решение о смене УК, по данным издания, приняли вечером 30 сентября.

«Москва.ру» со ссылкой на инициативную группу жильцов сообщила, что авторы жалоб якобы не писали в ведомство никаких заявлений. Более того, они поддерживают переход дома под управления новой компании. Эти жильцы написали обращение Мосжилинспекцию, где сообщили о своей действительной позиции. Издание привело также один из таких документов, однако дата на нем не стоит.

На портале «Дома Москвы» спорный дом находится в ведении ООО «ДЕЗ района Выхино». Кроме того, там нет никакой информации о проведении общего собрания собственников, которое состоялось бы летом 2020 года.

Инициативная группа жителей обратилась за помощью к мэру Москвы Сергею Собянину — его попросили разобраться в сложившейся ситуации. Копии обращений также направили другим должностным лицам и ведомствам, в том числе в Генпрокурору РФ и начальнику Мосжилинспекции.

Многочисленные жалобы

Жильцы дома № 15/22 по улице Ташкентской в Москве не раз жаловались на работу УК. «Московская газета» рассказывала, что летом этого года там произошел конфликт из-за начислений за отопление. У собственников также были претензии к тому, что в платежных документах не указывались показания ОДПУ (общедомового счетчика тепла). По данным газеты, Мосжилинспекция подтвердила факт нарушения, и УК его устранила — в следующую платежку показания ОДПУ внесли.

Тем не менее собственники по-разному относятся к ситуации. Одни против смены УК и благодарят главу Мосжилинспекции Олега Кичикова за отмену распоряжения о переходе дома под управление ООО «УК Стройжилпрофи». Другие — направили жалобу мэру, чтобы разобраться, почему домом до сих пор управляет ООО «ДЕЗ района Выхино».

По данным телеканала «ТЕО ТВ», собственников жилья дома № 15/22 по улице Ташкентской могли ввести в заблуждение за счет недостоверной информации о судебном расторжении договора с ООО «ДЕЗ района Выхино».

Управляющий партнер консалтингового агентства «LSP Consulting» Венера Люцик отметила, что быстрая и чуткая реакция Мосжилинспекции на обращения граждан радует. При наличии сомнений о честности общего собрания собственников, приостановить процесс смены УК было, вероятно, правильным решением.

При этом эксперт отметила, что ситуация является обычными проявлениями конкурентной борьбы между управляющими компаниями, в рамках которой не всегда используют «корректные и законные технологии». Она отметила, что сейчас самое главное — по максимуму отстраниться от эмоций.

«Жители дома могут быть вполне искренни в своем стремлении сменить (или оставить) управляющую компанию, но одного желания мало: все должно происходить в точном соответствии с нормами ЖК РФ. Вероятно, чехарда с заявлениями нуждается в проверке, по результатам которой должно быть принято законное и обоснованное решение», — подчеркнула она.

Венера Люцик отметила, что решение Сергея Собянина создать сеть государственных УК — ГБУ «Жилищник» - было верным. Она подчеркнула, что и эти компании не идеальны, однако они могут гарантировать «содержание и обслуживание на уровне действующих стандартов проблемному жилому фонду».

Что известно про новую УК?

Управляющая компания ООО «УК Стройжилпрофи» обслуживает два многоквартирных дома. При этом, по данным «СПАРК-Интерфакс», к ней выставили исковые требования по поводу исполнения обязательств по договорам энергоснабжения на сумму более 1,7 миллиона рублей сразу две компании — АО «Мосэнергосбыт» и ПАО «МОЭК».

ООО «УК Стройжилпрофи» зарегистрировали летом 2018 года с условным капиталом в 10 тысяч рублей. Генеральным директором и бенефициаром УК является Ирина Геннадьевна Савойская, которая также выступает совладельцем ООО «УК Умный дом». «СПАРК-Интерфакс» утверждает, что среднесписочная численность ее персонала составляет два человека по состоянию на 2019 год. При этом на официальном сайте УК указано, что там работают 28 человек.

Кроме того, не совпадают сведения по площади домов, которыми управляет компания. По данным портала «Дома Москвы», она составляет 15 826,12 квадратных метров, однако сайт УК сообщает о 29 692 «квадратов».