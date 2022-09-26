Мосжилинспекция пояснила, какие перепланировки разрешено делать в квартирах | 360°

Общество 26 сентября 2022, 21:49 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Мосжилинспекция пояснила, какие перепланировки разрешено делать в квартирах

Читать 360tv в

Жители Москвы имеют право сделать перепланировку в своей квартире, получив специальное разрешение. Какие изменения разрешено вносить в планировку квартиры, «Мосленте» рассказали в Мосжилинспекции.

«Чаще всего москвичи обращаются для согласования нескольких видов перепланировок. Речь, в первую очередь, идет о переустановке сантехники, разрешениях снять или, наоборот, поставить ненесущую перегородку, установить встроенный шкаф или изменить границы санузлов», — уточнили в ведомстве.

Реклама

Узнать, какие стены в квартире являются несущими, можно в управляющей компании, написал сайт kp.ru.

Реклама

Некоторые изменения в квартире не требуют получения специального разрешения. Например, можно перемещать раковины или плиты в пределах помещений, в которых они были установлены изначально, или проводить манипуляции с ненесущими перегородками.

0 0 0 0 0 0