Мосжилинспекция пояснила, какие перепланировки разрешено делать в квартирах | 360°

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Мосжилинспекция пояснила, какие перепланировки разрешено делать в квартирах

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Жители Москвы имеют право сделать перепланировку в своей квартире, получив специальное разрешение. Какие изменения разрешено вносить в планировку квартиры, «Мосленте» рассказали в Мосжилинспекции.

«Чаще всего москвичи обращаются для согласования нескольких видов перепланировок. Речь, в первую очередь, идет о переустановке сантехники, разрешениях снять или, наоборот, поставить ненесущую перегородку, установить встроенный шкаф или изменить границы санузлов», — уточнили в ведомстве.

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Узнать, какие стены в квартире являются несущими, можно в управляющей компании, написал сайт kp.ru.

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Некоторые изменения в квартире не требуют получения специального разрешения. Например, можно перемещать раковины или плиты в пределах помещений, в которых они были установлены изначально, или проводить манипуляции с ненесущими перегородками.

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