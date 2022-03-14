Мосводоканал приступит к защите инфраструктуры от половодья

В пресс-службе Мосводоканала рассказали, что в столице в скором времени ожидается половодье. Сотрудники организации уже начали принимать меры для защиты столичной инфраструктуры от талых вод, а водохранилищ — от опасных микроорганизмов, передала «Вечерняя Москва».

Для того, чтобы исключить подтопление населенных пунктов и объектов инфраструктуры города, Мосводоканал плавно понижает количество воды в столичных водохранилищах. Эти действия позволят принять талые воды и оставить дополнительный резерв на случай выпадения дождей.

Бороться с половодьем помогают специальные откачивающие средства, установленные на аварийных автомашинах, а технологии, применяемые на станциях для очистки водохранилищ от бактерий, гарантируют безопасность питьевой воды.

В Мосводоканале напомнили, что лабораторный контроль за санитарным качеством воды осуществляется не менее двух раз в сутки.