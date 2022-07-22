Мосты разведут в Петербурге в дневное время суток

В воскресенье, 24 июля, мосты в Петербурге планируют развести в дневное время — с 11:00 до 12:15. Связано это с подготовкой к торжественным мероприятиям Дня Военно-Морского флота, написал сайт «Патрульный Петербурга».

Как уточнили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры, будут разведены Благовещенский, Литейный, Троицкий и Дворцовый мосты. Водители и пешеходы не смогут воспользоваться ими уже с 9:00.

В ведомстве добавили, что ночной развод будут проходить в штатном режиме.