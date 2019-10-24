Мосты, путепроводы и дороги. Как развиваются наукограды Подмосковья

Больше 2,5 миллиарда рублей выделили из бюджета Московской области на развитие наукоградов Подмосковья. Об этом рассказали в правительстве региона. Наукограды Московской области бурно развиваются, там уже применяют самые смелые урбанистические решения и строят объекты социальной инфраструктуры. За всем этим лично следит губернатор.

Все знают, что такое утечка мозгов. В 90-е годы произошел настоящий бум: ученые уезжали из России кафедрами. Сейчас в Подмосковье восемь наукоградов. На их развитие выделяют миллиарды рублей. Все для того, чтобы ученые не покидали страну.

Более тысячи рабочих мест может появиться в инновационном центре «Дубниум» Подробнее

В Реутове была проблема: Горьковская железная дорога разделила наукоград на две части. Сказать, что были пробки — не сказать ничего. Переезд был ключевой транспортной проблемой города. Теперь же она решена — в начале октября в Реутове открыли новый путепровод над железной дорогой. Он соединил две части города и обеспечил связь улично-дорожной сети с федеральной автодорогой М7 «Волга» и Носовихинским шоссе.

Источник фото: телеканал «360»

А в Протвине еще пять лет назад, по словам местных жителей, по дорогам наукограда можно было ездить только на танке. Теперь же асфальт полностью заменили во всем городе.

Источник фото: телеканал «360»

Также в Подмосковье произошла настоящая революция в госуправлении. Здесь придумали Центр управления регионом. Это как смартфон: собирает, запоминает всю нужную информацию, помогает решать проблемы. Первое отделение появилось в Королеве. А потом и в других наукоградах.

Источник фото: телеканал «360»

Дубна же стойко ассоциируется с инновациями. Там теперь есть даже специальные умные опоры.

Источник фото: телеканал «360»

Все это — реализация большой стратегии развития наукоградов. В Подмосковье не пытаются кого-то догнать и перегнать, а хотят сделать хорошо для самих себя.

В Дубне — мост, в Реутове — путепровод, в Королеве пешеходные улицы и парки, в Протвино — дороги. Вот она — жизнь наукоградов Подмосковья.