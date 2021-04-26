Власти подсчитали ущерб от падения моста в Екатеринбурге

В минувшую субботу в Екатеринбурге на проезжую часть обрушился пешеходный мост. Ущерб оценили в шесть миллионов рублей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местные СМИ.

Авария произошла на 42-м километре Екатеринбургской кольцевой дороги (ЕКАД). Грузовик, перевозящий оборудование для производства, задел мост и он рухнул. Водитель скрылся с места ДТП, но потом его нашли. Областные власти намерены взыскать с компании, в которой мужчина трудится, деньги на восстановление моста.