Мост возведут над Сибирским трактом в Екатеринбурге

В скором времени рабочие начнут подготовку к межеванию земель. Отмечается, что важно строго распределить участки, так как поблизости расположен Уральский государственный лесотехнический университет. Глава города Александр Высокинский распорядился заняться работой над проектами МБУ «Мастерская генерального плана». Планы строительства моста согласованы с СвЖД.

Уточняется, что путепровод станет продолжением перспективной улицы Яламова от улицы Ткачей до Сибирского тракта. Информация о возведении переправы есть в генеральном плане Екатеринбурга на ближайшие пять лет.