Мост разрушился из-за льда в Архангельской области

Мост через реку Емцу разрушился в Холмогорском районе Архангельской области. По предварительным данным, переправа сломалась из-за льда. Из-за ЧП жители пяти деревень оказаны отрезаны от большой земли.

По данным издания 29.RU, проверку по факту поломки уже начал региональный Минтранс. Мост в деревне Сельцо установили этим летом и подрядчики уверяли, что он прослужит более 50 лет.

По словам очевидцев, конструкцию переправы разрушил лед, который проходил по Емце. В результате мост буквально разломился на две части. Теперь 209 жителей деревень Мякурье, Пешемское, Рипалово, Усть-Мехреньга и Погост остались оторванными от внешнего мира.

Руководство района заявило изданию, что в этих населенных пунктах живут пенсионеры, поэтому им не нужно добираться на работу, а продуктами они обеспечены.

В Минтрансе уточнили, что сломанный мост должна будет осмотреть администрация Холмогорского района и группы специалистов подрядчика «Химпроминжиниринг». Эта компания возводила мост. После проверки будет дано заключение о причинах ЧП и определены сроки ремонта.