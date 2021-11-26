Мост разрушился из-за льда в Архангельской области
Мост через реку Емцу разрушился в Холмогорском районе Архангельской области. По предварительным данным, переправа сломалась из-за льда. Из-за ЧП жители пяти деревень оказаны отрезаны от большой земли.
По данным издания 29.RU, проверку по факту поломки уже начал региональный Минтранс. Мост в деревне Сельцо установили этим летом и подрядчики уверяли, что он прослужит более 50 лет.
По словам очевидцев, конструкцию переправы разрушил лед, который проходил по Емце. В результате мост буквально разломился на две части. Теперь 209 жителей деревень Мякурье, Пешемское, Рипалово, Усть-Мехреньга и Погост остались оторванными от внешнего мира.
Руководство района заявило изданию, что в этих населенных пунктах живут пенсионеры, поэтому им не нужно добираться на работу, а продуктами они обеспечены.
В Минтрансе уточнили, что сломанный мост должна будет осмотреть администрация Холмогорского района и группы специалистов подрядчика «Химпроминжиниринг». Эта компания возводила мост. После проверки будет дано заключение о причинах ЧП и определены сроки ремонта.