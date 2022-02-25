Мост над Червишевским трактом построят в Тюмени

В Тюмени с этого года над Червишевским трактом начнется сторительство путепровода длиной чуть менее пяти километров. Об этом написал Infox.ru со ссылкой на пресс-службу Тюменской области.

В городской администрации рассказали, что торги по поиску подрядчика уже объявлены. Развязка на соединении трассы «Обход д. Ожогино» с автодорогой Р-254 «Иртыш» будет походить на форму неполного клевера.

По проекту специалисты вместо одной разворотной петли сделают разворот, отнесенный к деревне Ожогино. Благодаря этой идее можно будет сохранить памятник природы «Тополя».

На мосту появятся надземный пешеходный переход, велодорожки и дорожки для пешеходов.