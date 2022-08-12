Мост на улице Циолковского открылся в Нижнем Тагиле

Реконструкция моста завершилась на улице Циолковского в Нижнем Тагиле. Об этом сообщило издание TagilCity.ru.

По данным сайта kр.ru, официальная сдача объекта пройдет в конце августа 2022 года. К этому времени на мосту оборудуют трамвайные пути и тротуары для пешеходов. Сейчас там может ездить только легковой и общественный транспорт на скорости не более 40 километров в час.

Мост был закрыт в мае 2021 года. Его открытие переносили несколько раз.