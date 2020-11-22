Мост на остров Русский откроют после потепления. А пока люди отрезаны от материка

Мост на остров Русский, который перекрыли из-за падения льда, откроют только после потепления. По предварительным данным, это произойдет уже в воскресенье вечером.

Сегодня во Владивостоке −3 градуса. Специалисты ожидают, что к вечеру воскресенья наледь на мосту растает и можно будет пустить движение.

«Сейчас [на мосту] работы не ведутся, ждут, когда растает», — передает РИА «Новости» слова представителя правительства Приморья.

Пока людей на отрезанном острове переправляют с помощью парома. Он вмещает в себя 20 машин и курсирует каждые два часа. Мост был закрыт в субботу из-за непогоды. С крепежных тросов началось падение льда. С 19 по 20 ноября во Владивостоке шел ледяной дождь и дул сильный ветер. Также в этот период в некоторых регионах был введен режим ЧС, уточняет Ura.ru.

Кроме того, из-за непогоды многие дома на острове остались без воды и света. По данным «Газеты.ru», специалисты восстановят все оборванные циклоном линии электропередач в регионе в течение трех дней. Но свет уже появился в домах 45 тысяч жителей Приморского края.

Накануне продавцы местных магазинов сообщили о дефиците соли, хлеба, воды и спичек на острове Русский.