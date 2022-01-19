Мост через реку Яузу готов на 80%

Заместитель мэра Москвы в правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о ходе строительных работ моста между Рубцовской и Семеновской набережными реки Яузы. По его словам, объект уже выполнен на 80%, написало ИА НСН.

Сейчас рабочие делают архитектурную отделку и остекление, продолжается установка алюминиевых ламелей.

«Также готовы служебные проходы для внешнего обслуживания сооружения, завершаются отделочные работы по облицовке полов из гранитной плитки и гранитной облицовке фасадов. Начался монтаж двух лифтов для маломобильных граждан», — сообщил заммэра.

Длина нового моста составит 111 метров, а протяженность пролетного строения — 88 метров. Более чем на 80% завершены работы по восстановлению набережной, также идет благоустройство прилегающей территории.

Транспортно-пересадочный узел «Электрозаводская» объединит одноименные станции Арбатско-Покровской и Большой кольцевой линий метро и платформу Электрозаводская Московской железной дороги.