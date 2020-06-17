Мост через Лену может быть построен раньше намеченного срока

По его словам, «буквально полторы-две недели назад было проведено совещание на уровне зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина».

«Наши коллеги из Минтранспорта России поставили вопрос о завершении работ по строительству моста раньше сроков — к 1 июля 2024 года». — рассказал Сивцев.