29 июня 2023, 19:28
Мосстат назвал среднемесячную зарплату в столице
Мосстат: среднемесячная зарплата среди жителей столицы составила 127,9 тысячи рублей
Среднемесячная зарплата жителя столицы составила 127,9 тысячи рублей и за год выросла на 4,8%. Эти данные опубликовал Мосстат.
По данным ведомства, выше среднего зарабатывают сотрудники:
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— финансовых и страховых организаций — 270,9 тысячи рублей;— фирм по добыче полезных ископаемых — 268,5 тысячи рублей; — организаций в области информации и связи — 189,7 тысячи рублей.
Кроме того, по сравнению с январем-апрелем 2022 года заработок москвичей, которые занимаются помощью больным людям на дому, вырос в четыре раза.
Также общее количество трудоустроенных в крупных и средних организациях за год выросло на 0,2%.
Ранее психолог Наталья Иванова рассказала, что делать при нехватке денег до зарплаты.
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