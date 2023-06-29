Общество 29 июня 2023, 19:28 Мосстат назвал среднемесячную зарплату в столице Мосстат: среднемесячная зарплата среди жителей столицы составила 127,9 тысячи рублей РИА «Новости»

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Среднемесячная зарплата жителя столицы составила 127,9 тысячи рублей и за год выросла на 4,8%. Эти данные опубликовал Мосстат.

По данным ведомства, выше среднего зарабатывают сотрудники:

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— финансовых и страховых организаций — 270,9 тысячи рублей;

Кроме того, по сравнению с январем-апрелем 2022 года заработок москвичей, которые занимаются помощью больным людям на дому, вырос в четыре раза.

Также общее количество трудоустроенных в крупных и средних организациях за год выросло на 0,2%.

Ранее психолог Наталья Иванова рассказала, что делать при нехватке денег до зарплаты.