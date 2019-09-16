  • Дом оказался долгостроем? Теперь это можно проверить через приложение

    16 сентября 2019, 11:29

    Алена Пинаева

    Покупка недвижимости — большой риск, особенно в наше время долгостроев и обманутых дольщиков. Вроде уже навел все справки, все продумал — но бац! Застройщик — банкрот. Чтобы снизить риски, в Московской области, где строят больше всего жилья, запустили специальное приложение. И вот как работают «Подмосковные стройки».

    Сервис добавили в приложение «Добродел» — многие жители области знают о нем и активно пользуются. Теперь там есть специальный раздел, посвященный строительству. Позднее его собираются вывести в отдельное приложение. Весь функционал полностью заработает до конца года. Приложение доступно в App Store (для iOS) и Play Маркет (для Android).

    Подробнее

    Сейчас «Подмосковные стройки» — это карта со всеми объектами в регионе. Они обозначены разными цветами: зеленым, желтым, красным и синим.

    Цвета подсказывают, хорошо или плохо продвигается строительство. Например, возводят новый красивый ЖК — и вы уже выбрали там студию. Но в приложении дом выделен желтым, значит, застройщик отстает по графику. Повод задуматься. Если цвет красный, лучше подыскать другой вариант, чтобы не стать обманутым дольщиком. Зеленый — строительство идет по плану. Синим цветом выделены здания, которые только запланировали.

    Дом оказался долгостроем? Теперь это можно проверить через приложение | Изображение 1

    Еще один способ оценить надежность застройщика — прочитать отзывы других клиентов. Сервис собирает комментарии людей, уже купивших или только собирающихся купить жилье.

    Дом оказался долгостроем? Теперь это можно проверить через приложение | Изображение 2

    Приложение поможет узнать о количестве рабочих и техники на стройке, нарушениях, проследить, что на объекте происходит сейчас. Чтобы пользоваться «Подмосковными стройками», достаточно зарегистрироваться на «Доброделе».