Дом оказался долгостроем? Теперь это можно проверить через приложение

Сервис добавили в приложение «Добродел» — многие жители области знают о нем и активно пользуются. Теперь там есть специальный раздел, посвященный строительству. Позднее его собираются вывести в отдельное приложение. Весь функционал полностью заработает до конца года. Приложение доступно в App Store (для iOS) и Play Маркет (для Android).

Сейчас «Подмосковные стройки» — это карта со всеми объектами в регионе. Они обозначены разными цветами: зеленым, желтым, красным и синим.

Цвета подсказывают, хорошо или плохо продвигается строительство. Например, возводят новый красивый ЖК — и вы уже выбрали там студию. Но в приложении дом выделен желтым, значит, застройщик отстает по графику. Повод задуматься. Если цвет красный, лучше подыскать другой вариант, чтобы не стать обманутым дольщиком. Зеленый — строительство идет по плану. Синим цветом выделены здания, которые только запланировали.

Еще один способ оценить надежность застройщика — прочитать отзывы других клиентов. Сервис собирает комментарии людей, уже купивших или только собирающихся купить жилье.

Приложение поможет узнать о количестве рабочих и техники на стройке, нарушениях, проследить, что на объекте происходит сейчас. Чтобы пользоваться «Подмосковными стройками», достаточно зарегистрироваться на «Доброделе».