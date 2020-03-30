Мособлэнерго будет работать в усиленном режиме

«Усиление в „Мособлэнерго“ проводится в связи с борьбой с COVID-19 на основании постановлений губернатора Московской области и решений специального штаба, организованного на предприятии», — сказано в сообщении пресс-службы.

На энергообъектах будут организованы круглосуточные дежурства на случай массовых отключений объектов жизнеобеспечения. Оперативно-ремонтный персонал, диспетчеры и работники оперативно-выездных бригад будут обеспечены питанием во время дежурства.

В пресс-службе добавили, что компания также усилит режим охраны и пропускной режим административных зданий и служебных помещений. Усилят и противопожарную безопасность.

«Организован оперативный выезд ответственных должностных лиц на место нарушений нормального режима на объектах электросетевого хозяйства, представляющих угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.

Департамент эксплуатации технического обслуживания и ремонтов, а также департамент оперативно-технического управления «Мособлэнерго» должен будет оперативно устранить нарушение рабочего режима в электрических сетях компании. В случае необходимости, потребителей подключат к автономным источникам питания.