Общество 01 марта 2024, 10:27 «Мосметрострой» решили пустить с молотка «Мосметрострой» выставили на торги со стартовой ценой в 75 миллионов рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Москвы решили продать 100% акции компании «Мосметрострой» — подрядчика по строительству метро. Стартовая цена лота — 75 миллионов рублей. Об этом сообщили на сайте «ГИС Торги».

Общее число акций превышает 1,5 миллиарда. АО «Московский метрострой» принадлежит столичным властям. Аукцион состоится 16 апреля, заявки от участников принимаются до 4 апреля.

Реклама

До 2019 года правительству Москвы принадлежал 51% акций «Мосметростроя». Позднее власти выкупили оставшуюся часть.

Ранее в третьем квартале 2024 года продадут особняк купцов Кушашниковых в Москве. Дом внесен в реестр объектов культурного наследия федерального значения. Он может стоить до 100 миллионов рублей.