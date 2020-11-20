Москву завалит снегом в выходные

Сугробы до 20 сантиметров образуются в столице уже в субботу. Это на восемь дней раньше средней климатической даты формирования снежного покрова.

По прогнозу метеорологов из центра «Фобос», снегопад начнется вечером 20 декабря и продлится все выходные. Температура воздуха в эти дни опустится до −3...−5 градусов ночью, днем до 0...−2 градусов.

«На следующей неделе слой снега будет медленно нарастать. В результате в Москве высота снежного покрова может составить 5–10 сантиметров, на востоке Подмосковья — до 10–15 сантиметров, а на юге — местами до 15–20 сантиметров, что соответствует многолетним показателям начала зимы», — рассказали в центре «Фобос», синоптиков цитирует РИА «Новости».

По предположению синоптиков, снег уже не растает. Они также предупредили о ледяном дожде в середине следующей недели. С воскресенья в регион прорвется теплый атлантический циклон, ветер в эти дни усилится до 15–20 метров в секунду и возникнет вероятность ледяных дождей.

Несмотря на теплый декабрь, россиян ждет более холодная и неоднородная зима, чем в прошлом году.