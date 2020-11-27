Москву украсят к Новому году до 14 декабря

По некоторым адресам изменится архитектурная подсветка зданий. Световые арки установят на Пушкинской и Тверской площадях, на площади Революции, в Новопушкинском сквере, Камергерском и Газетном переулках.

Монтаж световых конструкций сейчас идет в центральной части города, в частности, на Тверской, Манежной и Пушкинской площадях. Завершить украшение всего мегаполиса планируется до 14 декабря, отметил Бирюков.

В парках Москвы поставят елки, украшенные шарами и гирляндами. У Триумфальной арки появятся световые фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Северный речной вокзал тоже получит новогодние украшения.

Город украсят старыми конструкции. Новые закупаться не будут, добавил министр.

А Санкт-Петербург украсят к Новому году елками и ангелами. На Дворцовой площади появится живая 25-метровая новогодняя ель. Новогодние и рождественские проекции представят на фасаде домов на Конюшенной площади и стрелке Васильевского острова, на Казанском соборе.