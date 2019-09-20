Москву-реку помыли. Зачем?

Оказалось, это обычная процедура для ликвидации нефтяных пятен.

Гигантское нефтяное пятно нашли на реке в Сургуте Подробнее

Нефтяные и масляные пятна в реке появляются по различным причинам: затонул автомобиль или бытовой мусор, некачественные коммуникации.

На базе коммунальной службы организован флот со специальными суднами — нефтесборщиками. Когда появляется нефтяное пятно, специалисты плывут по Москве-реке и находят его. Сотрудники поливают непосредственно само пятно — масляное или содержащее какие-то нефтепродукты. Для этого они задействуют специальный прибор, который наполняется сорбирующим веществом, смешанным с водой.

После этого нефтяное пятно начинает разлагаться под действием вещества.