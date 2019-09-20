  • Москву-реку помыли. Зачем?

    20 сентября 2019, 17:22

    Алена Макаренко

    По соцсетям разошелся ролик, на котором сотрудники коммунальных служб плывут на судне по Москве-реке и поливают поверхность водоема из мойки высокого давления. Об этом сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосводостока».

    Оказалось, это обычная процедура для ликвидации нефтяных пятен.

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    Нефтяные и масляные пятна в реке появляются по различным причинам: затонул автомобиль или бытовой мусор, некачественные коммуникации.

    На базе коммунальной службы организован флот со специальными суднами — нефтесборщиками. Когда появляется нефтяное пятно, специалисты плывут по Москве-реке и находят его. Сотрудники поливают непосредственно само пятно — масляное или содержащее какие-то нефтепродукты. Для этого они задействуют специальный прибор, который наполняется сорбирующим веществом, смешанным с водой.

    После этого нефтяное пятно начинает разлагаться под действием вещества.