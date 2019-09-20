Москву-реку помыли. Зачем?
По соцсетям разошелся ролик, на котором сотрудники коммунальных служб плывут на судне по Москве-реке и поливают поверхность водоема из мойки высокого давления. Об этом сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУП «Мосводостока».
Оказалось, это обычная процедура для ликвидации нефтяных пятен.
Гигантское нефтяное пятно нашли на реке в СургутеПодробнее
Нефтяные и масляные пятна в реке появляются по различным причинам: затонул автомобиль или бытовой мусор, некачественные коммуникации.
На базе коммунальной службы организован флот со специальными суднами — нефтесборщиками. Когда появляется нефтяное пятно, специалисты плывут по Москве-реке и находят его. Сотрудники поливают непосредственно само пятно — масляное или содержащее какие-то нефтепродукты. Для этого они задействуют специальный прибор, который наполняется сорбирующим веществом, смешанным с водой.
После этого нефтяное пятно начинает разлагаться под действием вещества.