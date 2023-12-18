Общество 18 декабря 2023, 16:37 Москву признали столицей детского туризма Собянин: Москва победила в конкурсе на звание «Столица детского туризма» Сайт мэра и правительства Москвы

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Москва одержала победу во Всероссийском конкурсе за звание «Столица детского туризма». Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В рамках конкурса города-участники демонстрировали инициативы и программы, направленные на развитие детского туризма.

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«Только этим летом Москва приняла 1 млн юных туристов. Но у нас много интересного круглый год. Например, Московский зоопарк, один из крупнейших океанариумов Европы „Москвариум“, первый в России крытый парк развлечений „Остров мечты“, больше 400 музеев», — уточнил Собянин.

По его словам, в следующем году в столице появится Детский совет по туризму, куда войдут школьники в возрасте от 13 до 17 лет. Одной из задач совета станет помощь в разработке уникальных туристических маршрутов по Москве.

При этом два московских маршрута уже получили награды «Маршрут года».

Ранее подмосковный проект «Добрая комната» занял 2-е место на премии «Мы вместе». Инициативу отметили в номинации «Здоровье нации».