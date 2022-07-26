Москву признали одним из самых безопасных городов в России

Первый заместитель руководителя ГСУ СК России по Москве Виталий Саксин заявил, что по уровню преступности Москва является одним из самых безопасных городов в стране. Об этом передала «Вечерняя Москва».

Он отметил, что Москва оснащена самыми передовыми технологиями безопасности.

«Это является результатом слаженной работы правоохранительных и исполнительных органов, ориентированной не только на раскрытие, но в первую очередь на профилактику и пресечение преступлений, а также на оснащение столицы самыми передовыми технологиями безопасности», — добавил он.

По словам руководителя пресс-службы прокуратуры Москвы Людмилы Нефедовой, за 2022 год меньше всего преступлений было зафиксировано в Зеленограде, Новой Москве и Северо-Западном административном округе.