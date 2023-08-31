Общество 31 августа 2023, 13:00 Москву отметили международной наградой за технологическое развитие Заммэра Москвы Сергунина получила Всемирную премию инноваций Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина стала лауреатом Всемирной премии инноваций за развитие технологий и цифровой экосистемы города. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Награду заммэра вручили в категории «Инновации, индустрии, инфраструктура».

Благодарю наших международных коллег за высокую оценку работы команды мэра Москвы. По инициативе Сергея Собянина мы сегодня решаем действительно амбициозные задачи: внедряем передовые технологии, поддерживаем бизнес-сообщество, помогаем молодым талантам, формируем инновационную инфраструктуру, которая включает технопарки, отраслевые кластеры, цифровые платформы и сервисы. Наталья Сергунина

Премия присуждается за значимый вклад в достижение целей устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ООН) и вручается в семи номинациях.

Оргкомитет премии отметил, что усилия Москвы по развитию технологий и цифровой экосистемы города способствовали экономическому росту, увеличению числа компаний в инновационной сфере и созданию новых рабочих мест.

Награду представителям правительства Москвы вручил лауреат Нобелевской премии мира Рае Квон Чунг в рамках Международного форума инноваций БРИКС, который проходил в концертном зале «Зарядье».

Премию World Innovation Award учредила Всемирная организация устойчивого развития, член Глобального договора Организации Объединенных Наций. Главной целью этой премии стало достижение устойчивого и лучшего будущего для всего человечества.

В рамках этой миссии ООН определила 17 основных задач, включающих создание комфортных городов и поселений, обеспечение качественной среды для всех жителей планеты, гарантию всеобщего права на образование, медицинскую помощь, рабочие места и другие важные аспекты.

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