Москву отказались регистрировать в Обнинске

В СМИ появилась информация о том, что в одном из ЗАГСов Обнинска отказались регистрировать новорожденную девочку из-за необычного имени. Родители решили назвать малышку Москвой. Заведующая отделом ЗАГС Администрации города Лидия Синецкая пояснила «360», что ситуация действительно была, но произошла несколько лет назад.

По информации СМИ, родители прописаны и проживают в Санкт-Петербурге, в то время как сама девочка родилась в Обнинске. Сперва они обратились в ЗАГС родного города, но там регистрировать девочку отказались. После этого родители приехали в Обнинск и попытались еще раз записать девочку под столь необычным именем. Она пояснила, что это было давно — «года четыре или пять-шесть лет назад».

«Девочку зарегистрировали с именем Мария. Это вначале был порыв родителей — назвать девочку именем Москва. Это патриотично, это красиво, но все же не имя, а название города. Мы с ними поговорили, и родители поблагодарили нас за разъяснения и с радостью назвали девочку Марией», — пояснила заведующая.

Синецкая подчеркнула, что родители сами рассказали о неудачной попытке зарегистрировать девочку в Санкт-Петербурге. Никто из сотрудников это не проверял, поэтому она не может утверждать, что эта информация достоверна.

«Мы не будем вести следствие. У родителей радость — появился ребенок. Когда приходят регистрировать рождение детей, мы разделяем эту радость с родителями. Это, мне кажется, главное», — отметила она.