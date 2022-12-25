Общество 25 декабря 2022, 16:09 Москву назвали мировым лидером по количеству строящихся храмов Патриарх Кирилл назвал программу строительства храмов в Москве событием для всего мира РИА «Новости»

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Реализация программы по строительству храмов в Москве стала огромным событием для всего христианского мира. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава Русской православной церкви патриарх Кирилл.

Он подчеркнул, что за 12 лет работы в российской столице для прихожан открылись 88 новых храмов, и сейчас идет работа над возведением еще 42.

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«Строительство храмов в новых районах стало огромным событием в духовной жизни первопрестольного града и всей нашей церкви, <...> а в каком-то смысле — и всего христианского мира, потому что нигде, ни в одной стране, ни в одном городе на земном шаре не происходит то, что происходит в Москве», — заявил предстоятель РПЦ.

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Патриарх отметил, что появление новых храмов и увеличение числа прихожан свидетельствуют, что люди сохранили свою веру во время долгих годов гонения на церковь в Советском Союзе.