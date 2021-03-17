Москву накрыло мелкой пылью

В Москве зафиксировали повышенную концентрацию взвешенных частиц РМ10. Специалисты уже взяли пробы для изучения состава пыли. При этом ее количество не превысило гигиенический норматив, сообщила столичная мэрия.

«В дневные часы 17 марта 2021 года по данным автоматических станций контроля загрязнения атмосферы на всей территории города на всех АСКЗА, измеряющих РМ10, зафиксировано повышение концентраций взвешенных частиц РМ10», — сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Концентрация мелкой пыли в воздухе не превысила гигиенический норматив. Кроме того, специалисты не выявили индикаторов процессов горения или увеличения концентраций других загрязняющих веществ. Состав пыли предстоит изучить сотрудникам передвижной экологической лаборатории. Они уже взяли необходимые пробы.

В сообщении отмечается, что к повышенной концентрации РМ10 мог привести перенос частиц с территории, где начали бушевать пыльные бури. Ранее Гидрометцентр предупреждал о таких бурях на юге европейской части России. Пыльные бури уже накрыли Северную Корею, Китай и Казахстан.