Общество 05 декабря 2023, 16:18 Москву начали готовить к новогодним каникулам Мэр Москвы Собянин: столица подготовила праздничные проекты к Новому году

Читать 360tv в

Для жителей и гостей столицы подготовили праздничные проекты к Новому году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Например, фестиваль «Усадьбы Москвы. Зима» ждет посетителей с 22 декабря по 8 января. На 15 исторических площадках все желающие смогут посмотреть праздничные представления, послушать лекции и принять участие в народных гуляниях и многое другое. Всего задумано более 400 событий.

Реклама

Проект «Московское чаепитие» расскажет о традициях московской чайной культуры. Так, на Тверской площади с 4 декабря по 8 января выступят артисты, проведут мастер-классы и дегустации чая и угощений. Здесь также откроют новый туристско-информационный центр Москвы, где специалисты помогут составить маршрут по новогодней столице.

Кроме того, в туристическом сервисе RUSSPASS всегда можно найти интересные мероприятия и события на любой вкус. Все зимние проекты собраны в новом специальном каталоге, который постоянно обновляется.

Ранее стало известно, где россияне планируют провести новогоднюю ночь.