05 декабря 2023, 16:18
Москву начали готовить к новогодним каникулам
Мэр Москвы Собянин: столица подготовила праздничные проекты к Новому году
Для жителей и гостей столицы подготовили праздничные проекты к Новому году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Например, фестиваль «Усадьбы Москвы. Зима» ждет посетителей с 22 декабря по 8 января. На 15 исторических площадках все желающие смогут посмотреть праздничные представления, послушать лекции и принять участие в народных гуляниях и многое другое. Всего задумано более 400 событий.
Реклама
Проект «Московское чаепитие» расскажет о традициях московской чайной культуры. Так, на Тверской площади с 4 декабря по 8 января выступят артисты, проведут мастер-классы и дегустации чая и угощений. Здесь также откроют новый туристско-информационный центр Москвы, где специалисты помогут составить маршрут по новогодней столице.
Кроме того, в туристическом сервисе RUSSPASS всегда можно найти интересные мероприятия и события на любой вкус. Все зимние проекты собраны в новом специальном каталоге, который постоянно обновляется.
Ранее стало известно, где россияне планируют провести новогоднюю ночь.
Праздники
Новый год
Сергей Собянин
Москва 2023
Реклама
Реклама