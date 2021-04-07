Теплая погода вернется в Москву к выходным

К выходным в город Центрального федерального округа придет теплая апрельская погода. Температура воздуха поднимется до +13 градусов.

Солнечная погода продержится минимум пять дней, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Сложная погода осталась в конце рабочей недели, в выходные начинается постепенное улучшение. В воскресенье солнце уже будет светить в течение половины суток. Хорошее, теплое, апрельское. В понедельник температура повысится до +8...+10 градусов тепла, а к среде она вырастет уже до +13 градусов», — сообщил он.

Первая половина следующей недели в Центральной России не будет омрачена осадками.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы и Московской области об ухудшении погоды в среду, 7 апреля. В ночь на четверг может пойти мокрый снег. В четверг в Москве ожидается +5…+7 градусов, осадки продолжатся. Из-за ночных заморозков автомобилистам советуют готовиться к гололедице и быть предельно осторожными.