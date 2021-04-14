Москву и Тулу задумали соединить высокоскоростной железной дорогой

Высокоскоростная железнодорожная магистраль, которую планируется построить между Москвой и Тулой, позволит сократить время в пути до 55 минут. Об этом заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

Правительство региона уже получило указание во взаимодействии с РЖД начать подготовку к реализации этого проекта, сообщил ТАСС.

По мнению Дюмина, Москву и Тулу следует рассматривать как единую транспортную агломерацию и работать в этом направлении, готовить новые проекты. Важнейшим из них как раз должна стать проектируемая высокоскоростная магистраль.

«Мы понимаем, что этот проект не сегодняшнего дня и даже ближайших пяти лет, проект достаточно дорогой — больше 100 миллиардов рублей», — добавил Дюмин.

Появление этой магистрали, по словам губернатора, увеличит инвестиционную активность в Тульской области, позволит нарастить темпы жилищного строительства, привлечь новые кадры.

Сейчас дорога между двумя городами на поезде «Ласточка» занимает более двух часов. Помимо этого, из Тулы в Москву и обратно можно добраться на электричке, автобусе или на автомобиле.