Москву и Санкт-Петербург назвали самыми шумными городами в России | 360°

Общество 08 ноября 2022, 14:46 Москву и Санкт-Петербург назвали самыми шумными городами в России

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Наиболее шумными городами в России являются Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Липецк и Тюмень. Об этом RT рассказал заместитель руководителя управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов.

Источником шума, по его словам, служит не только автотранспорт, но и промышленные, а также строящиеся объекты.

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«Вклад транспорта в разных населенных пунктах в общесуммовую картину составляет от 40 до 70%», — добавил Гуськов.

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Среди самых тихих регионов эксперт выделил Камчатский край, Карачаево-Черкесию и Калмыкию.