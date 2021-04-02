Москву и Подмосковье в пятницу накрыл снегопад. Обрадовались только животные

Москву утром в пятницу, 2 апреля, накрыл мощный снегопад. Жители столицы не ожидали, что первоапрельскую слякоть и дождь на следующий день заменят снежные сугробы.

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков накануне в беседе с РИА «Новости» предупреждал о снежной погоде, которая придет в Москву 2 апреля.

«Сегодня мы ожидаем в Москве облачно с прояснениями, кратковременные осадки, температура воздуха в столице +5...+7 градусов тепла, в Подмосковье — +3...+8 градусов», — сказал Синенков.

Большая часть осадков выпадет в первой половине дня. Днем снег может смениться дождем. К вечеру в большей части Москвы и Московской области осадки должны прекратиться. Ветер 2 апреля будет северный, около 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.

Жители столицы обрадовались утренней красоте за окном, но в то же время огорчились, что приход весны вновь затягивается. А вот о пробках никто не вспомнил, за снежную зиму столичные жители к ним привыкли. Свои впечатления от погоды они выложили в социальные сети.

Некоторые пользователи не могли оторваться от красоты за коном, что перед сборами на работу «залипли» над кружением снежинок.

Снег не оставил равнодушными животных. Собаки с удовольствием пастью ловили снежинки, а кошки пытались их поймать не выходя из дома.